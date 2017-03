Managed to get a walk-on tour of the US Capitol this afternoon, last one of the day! View of the dome from the main Rotunda – 180 feet up. Beautiful space. • • #washingtondc #districtofcolumbia #nationscapital #capitolhill #uscapitol #capitolrotunda #capitolbuilding #architecture #dome #historic #yeg #vacation #noworktoday #noworktomorrow #design #heritage #lookup #nationalmall #exploredc #exploreusa #usa #igers #iphoneonly #iphonephotography

A post shared by Dave J (@davejohnston71) on Mar 28, 2017 at 4:00pm PDT